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حملة مكبرة للنظافة والتجميل وزراعة الأشجار بمركز أبو قرقاص فى المنيا.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:04 م
حملة مكبرة للنظافة والتجميل وزراعة الأشجار بمركز أبو قرقاص فى المنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة .

وقال رئيس المركز إنه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز  حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة أبو قرقاص بمسح وكنس شوارع المدينة  وجاري اعمال دهان أعمدة الانارة بمدينة أبو قرقاص.

وأضاف رئيس المركز أن أعمال التجميل والتطوير بالقرى التابعة لرئاسة المركز مستمرة وجاري تجميل وزراعة شتلات الأشجار المثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي  ومداخل المدينة فى الشمال والجنوب، وذلك حفاظا على المظهر الجمالى و الحضاري بمدينة ابوقرقاص .

وأكد رئيس المركز  أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات اللواء   أسامة القاضى محافظ المنيا  بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

 


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