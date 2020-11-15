جبهة البوليساريو تعلن قصفها مواقع عسكرية مغربية بمناطق سيطرة الطرفين

كتب أحمد عرفة

قالت جبهة البوليساريو المغربية، إنها قصفت مواقع عسكرية مغربية على طول الشريط الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها قالت القوات المغربية إنها ردت على إطلاق نار مصدره جبهة البوليساريو على طول الجدار الأمنى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن أنصارً لجبهة البوليساريو اقتحموا سفارة المغرب في إسبانيا.

كانت مصادر رسمية، قالت الجمعة، إن المغرب قرر التدخل لإبعاد جبهة البوليساريو عن معبر الكركارات الحدودي الذي تسيطر عليه منذ ما يقرب الشهر، مما يمنع مرور الشاحنات التجارية المغربية نحو موريتانيا وأفريقيا جنوب الصحراء.