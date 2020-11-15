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جامعة القناة تنظم ندوة عن أهمية التعليم الفنى بمدرسة أبو صوير الفنية الصناعية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:27 م
جامعة القناة تنظم ندوة عن أهمية التعليم الفنى بمدرسة أبو صوير الفنية الصناعية جانب من الندوة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، ندوة فى إطار خطة عمل الإدارة للعام الجامعى 2020/2021 بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، بمدرسة أبو صوير الثانوية الفنية الصناعية المشتركة وبحضور 24 طالبا وطالبة.

وقد حاضر فيها الدكتور كريم محمد حسانين المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة قناة السويس.

وأكد "كريم" أن التعليم الفنى تبنى عليه الدول الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا، وأن التعليم الفنى يساهم بنسبة كبيرة فى تقدم وازدهار الأمم، وأن سبب ازدهار معظم الدول الصناعية المتقدمة هو التعليم الفنى ويعد هو المحرك الأساسى وقاطرة التنمية لهذه الدول.

وأضاف أنه يجب على طالب التعليم الفنى أن لا يتوقف ابدا عن ثقل مهاراته وتزويد نفسه دائما بالخبرات حتى يستطيع الابتكار والتطوير فى أدائه، وحذر من أن يصل الشخص لمرحلة يتوقف فيها عن التعلم حيث أن العلم ليس له نهاية.

وفى نهاية الندوة التى كانت تتسم بالتفاعل تم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التى وجهها الطلاب المحاضر وتمنى لهم التفوق والالتحاق بالكليات المناسبة.

أشرف على تنظيم الندوة ايفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

 

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الدكتور كريم محمد حسانين
 
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جانب من الندوة

 

 


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