تفاصيل مقتل شاب بـ"الشومة" أثناء توجهه لصلاة الجمعة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

واقعة قتل جديدة فى منطقة المساكن بالعجمى غرب الإسكندرية، والتى اشتهرت مؤخرا بالبلطجة وظهور الخارجين عن القانون، "خالد" هو شاب فى مقتبل حياته يبلغ من العمر 17 عاما قتل غدرا على يد أحد الخارجين عن القانون، بعد مشادة بينهما حيث لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد وجود جثه شاب تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدخيلة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد مشاجرة مع أحد أصدقاءه، وبالمعاينة تبين أن الشاب يدعى "خ.و.م" 15 عام جثة هامدة .

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وتم ضبط المتهم "م. م" 17 عاما، وأكدت التحريات الأولية أن مشادة كلامية حدثت بين المجنى عليه والمتهم وقام الأخير بضربه بواسطة عصا خشبية "شومة" على رأسه، ما سبب إصابته البالغة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتباشر نيابة الدخيلة التحقيقات فى الواقعة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيقات، وأمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه، كما أمرت باستخراج تصريح الدفن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تلفظ بألفاظ خارجة للمجنى عليه، ونشبت مشادة بينهما وعلى إثرها تربص المتهم بالمجنى عليه، قبل صلاة الجمعة أثناء ذهابه إلى المسجد، وكان بحوزته عصا خشبية بها مسمار وسدد له ضربتين، الأولى أسفل الذراع، والأخرى على الرأس، ما أدى إلى سقوطه مغشيا عليه، ثم فارق الحياة بأحد المستشفيات.

وأمرت نيابة الدخيلة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستماع لشهود عيان الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.