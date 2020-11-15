ترامب: هناك أدلة هائلة على تزوير الانتخابات فى ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات الرئاسية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وغرد ترامب على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين في وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد في غرف عد الاقتراع. في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور".



ترامب على تويتر

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر قائلا: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في العاصمة ولن يرشحوا انتخابات مزورة وفاسدة"، في إشارة منه إلى مؤيديه الذين اجتمعوا في واشنطن العاصمة اعتراضا على نتائج الفرز في الولايات .

وهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية لتجاهلهم المسيرات المؤيدة له قائلا: "فوكس نيوز والإعلام المزيف وشبكات الأخبار الكاذبة لا تعرض هذه التجمعات الضخمة بدلاً من ذلك، يقف مراسلوهم في شوارع شبه خالية، ولدينا الآن قمع من قبل الصحافة".

وقد اجتمع أنصار الرئيس دونالد ترامب في شوارع واشنطن العاصمة من أجل "مسيرة المليون ماجا" لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن، حيث تخطط المجموعات المؤيدة لترامب للتجمع في ساحة الحرية ظهر يوم السبت ، وبدأت في ملء الشوارع قبل ساعات من الموعد الرسمي للبدء.

واستقبل موكب ترامب بالتصفيق والهتافات والتلويح والصفارات من مئات من أنصار ترامب اصطفوا على جانبي الشارع، وقاموا بالتقاط الصور، وحملوا لافتات كتب عليها "أفضل ما قبل على الإطلاق" و "أوقفوا السرقة". ولوح الحشد أيضًا بأعلام تحمل رسائل من بينها "ترامب 2020: حافظ على أمريكا عظيمة" و "الكل على متن قطار ترامب!" و "نساء من أجل ترامب" و "ترامب 2020: برو لايف" ، pro god، pro gun '.