اليوم السابع
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تحرير 3988 مخالفة متنوعة فى حملات بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:49 م
تحرير 3988 مخالفة متنوعة فى حملات بالطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. 
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، عن ضبط 3988 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1368 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة شروط التراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وجاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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