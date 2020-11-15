سجلت بلجيكا 6218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 197 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل انخفاضا في أعداد الإصابات بنسبة 51% عن الأيام السبعة السابقة.
وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أن معدل دخول المستشفيات بلغ 450 حالة يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين ارتفع متوسط حالات الشفاء اليومية الجديدة إلى 479 حالة.
وأشار إلى خروج 673 شخصا من المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا 6504 مصابا في المستشفيات بينهم 1423 في العناية المركزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة