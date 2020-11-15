وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أن معدل دخول المستشفيات بلغ 450 حالة يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين ارتفع متوسط حالات الشفاء اليومية الجديدة إلى 479 حالة.



وأشار إلى خروج 673 شخصا من المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا 6504 مصابا في المستشفيات بينهم 1423 في العناية المركزة.