بلاغ للنائب العام ضد شخص أجبر طفلة على تعاطى الحشيش والتحرش بها

كتب أحمد الجعفرى

بلاغ للنائب العام يتهم أحد الأشخاص والذي ظهر خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يجبر فيه طفلة على تعاطى مخدر الحشيش، ويلامس مناطق حساسة من جسدها بشكل يمثل انتهاك لحقوقها.





واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14126 سنة 2020 عرائض النائب العام "إ.س.س" تعاطيه مخدر الحشيش وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة وتصويرها في ذلك الوضع المخل، وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها مما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.



