اليوم السابع
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بلاغ للنائب العام ضد شخص أجبر طفلة على تعاطى الحشيش والتحرش بها

الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:47 م
بلاغ للنائب العام ضد شخص أجبر طفلة على تعاطى الحشيش والتحرش بها المتهم والمجنى عليها
كتب أحمد الجعفرى

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بلاغ للنائب العام يتهم أحد الأشخاص والذي ظهر خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يجبر فيه طفلة على تعاطى مخدر الحشيش، ويلامس مناطق حساسة من جسدها بشكل يمثل انتهاك لحقوقها.

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واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14126 سنة 2020 عرائض النائب العام "إ.س.س" تعاطيه مخدر الحشيش وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة وتصويرها في ذلك الوضع المخل، وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها مما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.

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وتابع البلاغ، المقدم من المحامى ياسر قنطوش، أن المشكو في حقه تعدى على الطفلة بشكل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة مع ظهوره بدون ارتداء ملابس أثناء قيامه بذلك الفعل المشين.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة، بتهمة انتهاك حقوق الطفلة الصغيرة، وتصويرها في وضع مخل بالآداب العامة في المجتمع المصرى.

 


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