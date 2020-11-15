انطلاق فعاليات دورى مراكز الشباب بنسخته الثامنة بالقليوبية.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات دورى مراكز الشباب بالقليوبية فى نسخته الثامنة اليوم الأحد، حيث تقام مباراة الافتتاح يين فريقى بهادة بطل النسخة السابعة وأجهور الصغرى على ملعب مركز شباب مدينة قليوب.

حيث شارك فى التصفيات التمهيدية للدورى 96 فريق على مستوى المحافظة، ليتنافس 24 فريق للحصول على لقب الدورى فى النسخة الثامنة على مستوى المحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية، حيث تقام فاعليات النسخة الثامنة على ملاعب مركز شباب كفر شكر، مركز شباب مدينة شبين، مركز شباب ميت كنانه، مركز شباب بيجام، مركز شباب قليوب، مركز شباب مدينة الخانكة.

جدير بالذكر أن الفرق التى حصدت اللقب فى المواسم السابقة ففى الموسم الأول توج فريق مركز شباب بتمدة بطل الدورى، وفى الثانى عرب الصوالحة، والثالث الشموت، والرابع عرب الصوالحة، والخامس جزيرة الاحراز، والسادس الاصلاح الزراعى قليوب، والسابع بهادة.

وينفذ الدورى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة للعام الثامن على التوالى بجميع محافظات الجمهورية برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وإشراف محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، والمعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب، ومتابعة عامر حمدى منسق عام الدوري.