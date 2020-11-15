انتحار طالبة بالدقهلية بتناول مادة سامة بعد سحب أسرتها هاتفها المحمول

الدقهلية شريف الديب

تخلصت طالبة بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول مادة سامة، بسبب سحب أسرتها هاتفها المحمول منها من أجل الاهتمام بدراستها.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي نبروة العام الى مأمور المركز بوصول "عزة ح. خ" 12 سنة، تلميذة بالمرحلة الإعدادية، ومقيمة ببندر نبروه لمستشفى نبروه المركزي مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت فور وصولها.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد علي رييس مباحث مركز نبروة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدها حلمي. خ. ح 56 سنة نجار، ووالدتها رضا. ص. ع 43 سنة ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان، قررا بقيام نجلتهما بتناول مادة جبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال، لقيامهما بسحب هاتفها المحمول، لحثها على الاهتمام بمذاكرة الدروس، مما أدى إلى غضبها، وتناولت الحبة التي أودت بحياته، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.



وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن.