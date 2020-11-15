المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية: جهة هربت قتلة هشام الهاشمى للخارج

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، إن جهة هربت قتلة هشام الهاشمي للخارج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية: تعرفنا على شخصين من قتلة الهاشمى.

وقبلها قال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، إن البوح بمعلومات حول التحقيق بمقتل الكاتب الصحفى العراقى هشام الهاشمى قد يكون "معرقلا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف: وصلنا لخيوط تحدد قتلة الهاشمى.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقال الكاظمي إن الحكومة العراقية مستمرة فى الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".