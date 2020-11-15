اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:41 م
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القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بـ 17 مليون ريال فى السعودية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:03 م
القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بـ 17 مليون ريال فى السعودية السعودية
وكالات

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قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت، من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر .
وأوضح أنهم تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم ، حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال،.
وأضاف إنهم قاموا بتحويل هذه المبالغ إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

السعودية

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