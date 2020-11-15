اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السودانية توصى باحتفالات بروتوكولية للسلام تحسبا لانتشار كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:00 ص
الصحة السودانية توصى باحتفالات بروتوكولية للسلام تحسبا لانتشار كورونا السودان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت وزارة الصحة السودانية، اللجنة العليا للسلام، بالاكتفاء بمراسم احتفال بروتوكولية في احتفالات السلام المقررة اليوم الأحد، بدون حشود ولا تجمعات مع وجوب التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
 
وأكدت وزارة الصحة السودانية أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت أكثر شراسة، مشددة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الموجة إلا من خلال  تطبيق التوجيهات والتوصيات الصحية، كالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.
 
وهنأت وزارة الصحة السودانية، الشعب السوداني باحتفالات السلام، المقررة اليوم، بالتزامن مع وصول قادة "الجبهة الثورية" شريك اتفاق السلام بالسودان، إلى الخرطوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن صحة المواطن هي أولى أولويات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحماية ومكافحة جائحة كورونا، وأهابت بالمواطنين الالتزام التام بالموجهات الصحية  للوقاية من جائحة كورونا.

السودان

احتفالات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تعلن لجوء أكثر من 15 ألف إثيوبى إلى السودان خلال أسبوع

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:06 م

11 يوما من الصراع في إثيوبيا.. مئات القتلى في حرب طاحنة بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي.. فرار نحو 15 ألف إثيوبي إلى السودان هربا من الموت.. آبي أحمد يعين حاكما جديدا للإقليم ويدعو قياداته للاستسلام

السبت، 14 نوفمبر 2020 06:05 م

صور.. إثيوبيون يعبرون النهر إلى السودان هربا من الحرب في تيجراي

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:53 م

السودان يؤكد صعوبة الأوضاع في معسكر استقبال اللاجئين الاثيوبيين بكسلا

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة