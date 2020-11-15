الصحة السودانية توصى باحتفالات بروتوكولية للسلام تحسبا لانتشار كورونا

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أوصت وزارة الصحة السودانية، اللجنة العليا للسلام، بالاكتفاء بمراسم احتفال بروتوكولية في احتفالات السلام المقررة اليوم الأحد، بدون حشود ولا تجمعات مع وجوب التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت أكثر شراسة، مشددة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الموجة إلا من خلال تطبيق التوجيهات والتوصيات الصحية، كالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

وهنأت وزارة الصحة السودانية، الشعب السوداني باحتفالات السلام، المقررة اليوم، بالتزامن مع وصول قادة "الجبهة الثورية" شريك اتفاق السلام بالسودان، إلى الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن صحة المواطن هي أولى أولويات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحماية ومكافحة جائحة كورونا، وأهابت بالمواطنين الالتزام التام بالموجهات الصحية للوقاية من جائحة كورونا.