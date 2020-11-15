اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:38 م
خالد صلاح
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السلطات الفلسطينية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:28 م
السلطات الفلسطينية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس المحتلة مستوطنات إسرائيلية - أرشيفية
أ ش أ

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أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، طرح حكومة الاحتلال لعطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وأكد أبو ردينة - في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دوليا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا أن الاستيطان جميعه غير شرعي، وأن استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية".


إسرائيل

المستوطنات الإسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية

نبيل أبو ردينة

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