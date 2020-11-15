السجن 5 سنوات لمهندس زراعى لإتجاره فى الأسلحة النارية بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مهندس زراعى بالسجن 5 سنوات لإتجاره فى الأسلحة النارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبد الحي قوره، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر 2019 عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقنا بقيام "صبحى م ا" 38 سنة مهندس زراعى ومقيم بقفط بالاتجار فى الأسلحة النارية وحيازته أسلحة نارية بمنزله.
وتم تشكيل قوة ومداهمة المنزل وضبط المتهم، وبتفتيش المنزل تم العثور على فرد خرطوش محلى الصنع وفرد روسي.
السجن 5 سنوات لمهندس زراعى لإتجاره فى الأسلحة النارية بقناالأحد، 15 نوفمبر 2020 02:11 م
أسلحة نارية - أرشيفية
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قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مهندس زراعى بالسجن 5 سنوات لإتجاره فى الأسلحة النارية.
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