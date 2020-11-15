الجزائر تسجل 860 حالة إصابة بالكورونا و15 حالة وفاة فى يوم واحد

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 860 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و15 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 67 ألفا و279 حالة إصابة، و2154 حالة

وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 44 ألفا و633 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 44 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد بالجزائر كانت 867 حالة إصابة وتم تسجيلها أمس الأول الجمعة.

جدير بالذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، حتى 25 نوفمبر الجاري.