البعثة الأممية لليبيا: جلسات الحوار الليبي في تونس ستختتم اليوم ولا تمديد

كتب أحمد عرفة

قالت البعثة الأممية لليبيا، إن جلسات الحوار الليبي في تونس ستختتم اليوم ولا تمديد، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، الشكر للأمم المتحدة على البدء في الاستجابة لدعوات كثير من الليبيين للالتزام المطلق بتاريخ محدد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا، وذلك بإعلانها لتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد محدد للانتخابات الليبية، طالبا التّصريح رسميّا بأنّ تلك الانتخابات المرتقبة ستكون انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، ومراقبة دوليّا.

وطالب تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفى، الأمم المتحدة بتثبيت التزامها، وإلزامها للجميع، بتاريخ الانتخابات التي أعلنت عنه، وذلك بصياغته في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن، لتطمين الشّعب الليبي الذي تعوّد التّسويف والمماطلة في تاريخ تلك الانتخابات في إعلانات سابقة، أهمّها (إعلان باريس)، و(إعلان باليرمو)، وعدة إعلانات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتواريخ مختلفة، رغم وجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار رقم 5 لسنة 2014 والتعديلات الدستورية المضمّنة لمقرّرات لجنة فبراير)، وهو قرار لا يزال مُلزمًا كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة.