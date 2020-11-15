الإمارات تتيح للعاملين إمكانية العمل لدى أكثر من جهة داخل البلاد

كتب محمد جمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت، وأفادت الوزارة في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها أتاحت إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل جزئياً، مشترطة أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى للعامل تصريح عمل لبعض الوقت وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.