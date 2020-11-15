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الإمارات تتيح للعاملين إمكانية العمل لدى أكثر من جهة داخل البلاد

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:00 ص
الإمارات تتيح للعاملين إمكانية العمل لدى أكثر من جهة داخل البلاد وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات
كتب محمد جمال

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت، وأفادت الوزارة في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها أتاحت إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل جزئياً، مشترطة أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى للعامل تصريح عمل لبعض الوقت وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ونوهت بحسب صحيفة "البيان" بأن الخدمة تعطي المنشأة الحق في استخدام عامل يقيم داخل الدولة، للقيام بعمل تقضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم طباعة الطلبات في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية. 

 


الإمارات

التوطين

أبو ظبى

دبى

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