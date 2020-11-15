اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإدارية العليا تؤجل 38 طعنًا بانتخابات النواب لجلسة الغد

الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:02 م
الإدارية العليا تؤجل 38 طعنًا بانتخابات النواب لجلسة الغد مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، تأجيل عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 ، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات ، لعدم الاختصاص ، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم ، وبلغ عدد الطعون المؤجلة 38 طعنًا ، لجلسة الغد الاثنين للإطلاع والرد .

 
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم ، وبنى سويف ، وأسوان ، و16 طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة .
 
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .

مجلس الدولة

طعون انتخابية

الادارية العليا

الوطنية للانتخابات

طعون انتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة