الإدارية العليا تؤجل 38 طعنًا بانتخابات النواب لجلسة الغد

كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، تأجيل عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 ، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات ، لعدم الاختصاص ، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم ، وبلغ عدد الطعون المؤجلة 38 طعنًا ، لجلسة الغد الاثنين للإطلاع والرد .

وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم ، وبنى سويف ، وأسوان ، و16 طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة .

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .