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الأرصاد السعودية تحذر من طقس سيئ فى مكة المكرمة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:44 ص
الأرصاد السعودية تحذر من طقس سيئ فى مكة المكرمة المسجد الحرام - ارشيفية
وكالات

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 15 نوفمبر، تحذيرا عاجلا مما سيحدث في مكة المكرمة على مدار اليوم.
 
وقالت هيئة الأرصاد السعودية في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ممطرة، وحالة طقس غير مستقرة طوال اليوم.
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحليل والتوقعات إلى أن تلك السحب الرعدية الممطرة مكة المكرمة، ستكون مصحوبة أيضا بنشاط في الرياح السطحية.
 
وحذرت الهيئة السعودية من أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة قد تؤدي أيضا إلى تدني مستويات الرؤية على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.

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