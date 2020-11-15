استئصال ورم ساركومى متضخم من ذراع مريض بمركز أورام طنطا.. صور

الغربية عادل ضرة

نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، فى استئصال ورم ساركومى متضخم من زراع مريض يبلغ من العمر 55 عاما، ويزن حوالى 4 كيلو جرام.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد السبروت استشاري جراحة الأورام ، والدكتور عاصم الشبيني ، استشاري جراحة الأورام ، والدكتور ياسر محمد أخصائي الجراحه ، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير، الي جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الشبيني ، أن الورم كان متشعب وضاغط علي الشريان العضدي والأعصاب المغذية للذراع الأيمن، مضيفا أنه تم استئصال الورم، ووضع المريض تحت الملاحظة لمتابعة جميع الوظائف الحركية والحسية للذراع، حتي تحسنت حالتة الصحية.

بدوره، قال الدكتور اسلام صبري مدير المركز، إن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة جراحين علي أعلى مستوى من الكفاءة ، الي جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج يوميا لعشرات المرضي بالعيادات الخارجية للمركز.