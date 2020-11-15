ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا إلى 244810

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و846373 حالة بزيادة 155708 حالات عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 244810 بعد أن أودى المرض بحياة 1252 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم السبت، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.