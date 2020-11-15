إغلاق 16 مسجداً و 23 قاعة أفراح فى نجران بالسعودية لمخالفة إجراءات كورونا

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة " الوطن" السعودية أن أمير منطقة نجران، جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اعتمد اليوم الأحد ،قرار إغلاق 16 مسجدًا، و 23 قاعة أفراح ومناسبات، و20 محلاً تجاريًّا، لوجودها وسط مساكن عشوائية للعمالة، وثبوت تزايد الحالات الإيجابية بها.

وشدد أمير المنطقة خلال الاجتماع الطارئ، لمناقشة مستجدات الفيروس كورونا،على ترسيخ وتكريس الإجراءات والبرتوكولات، لمنع تفشي فيروس كورونا، وقال «نجتمع اليوم، على أثر التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة، والدكتور توفيق الربيعة، وسط ما يشهده بعض دول العالم من موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية».

واستعرض الاجتماع ما جرى رصده من إقامة مناسبات اجتماعية بالمجالس الخاصة والضيافات، مخالفة للتعليمات، حيث وجّه باستدعاء المستضيف لدى شرطة المنطقة، وتطبيق العقوبة بحقه، مقابل اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية.

وتناول الاجتماع جملة من التحديات، التي تواجه أعمال اللجان الميدانية، والجهات المعنية، بشأن المساجد والجوامع، وكذلك سكن العمالة، حيث تم إقرار جملة من التوصيات، من بينها عقد اجتماع بين فرعي وزارتي الشؤون الإسلامية والموارد البشرية والمديرية العامة للشؤون الصحية، لتنظيم عمل المتطوعين عند مداخل الجوامع، بجانب التشديد على الكفلاء والعمالة، فيما يتصل بالمساكن العشوائية وغير المناسبة.