اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة وزير النقل الروسى الجديد بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:45 م
إصابة وزير النقل الروسى الجديد بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا المستجد، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال ممثل وزارة النقل الروسية: "أظهر اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية".

 

وأضاف ممثل وزارة النقل الروسية: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل - رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو".

 


روسيا

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة