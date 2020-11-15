إحالة عاطل للجنايات اتهمته النيابة بحيازة فودو للاتجار به فى الشرابية

قررت نيابة الشرابية إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة حيازة كمية من مخدر الفودو ضبطته بها الشرطة قبل ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، اثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وبتفتيش المتهم عثرت القوة بحوزته على كمية من مخدر الفودو وزنت 685 جرام - كمية من البودر المخدر وزنت 50 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.