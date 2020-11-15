أوغندا تستقبل مسؤولين إثيوبيين وممثلين لجبهة تحرير تيجراى للوساطة بين الطرفين

كتب أحمد عرفة

تستقبل أوغندا غدا مسؤولين إثيوبيين وممثلين لجبهة تحرير تيجراي ضمن وساطة بين الطرفين لحل الأزمة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجى، اليوم الأحد، بالهجمات التى شنها إقليم تيجراى الإثيوبية المتمردة على إريتريا المجاورة.

وقال تيبور ناجي على تويتر: "تستنكر الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة التى شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إريتريا فى 14 نوفمبر ومحاولاتها لتدويل الصراع في تيجراى".

وقال ناجي: "نواصل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوتر واستعادة السلام".