أوباما يشكو فى مذكراته من اختلاف طريقة تعامل الإعلام مع بعد توليه الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقتطفات من مذكرات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما "أرض الميعاد"، والتى تحدث فيها عن سنواته الثمانية فى البيت الأبيض، وقال أوباما إنه أثناء حملته الانتخابية وبداية فترة رئاسته، كان أغلب الصور التى تستخدمها وسائل الإعلام له تظهره نشيطا ومبتسما يصافح الناس أو يتحدث، وكان تعبيراته الجسدية والتعبيرات على وجه تعبر عن الطاقة والقيادة، لكن بعد فترة كانت أغلب القصص عنه سلبية ونسخة مختلفة منه، رجل يبدو أكبر سنا يمشى وحده وقد انحى كتفيه وتعكس عينيه الإحباط بينما وجهه مرهق ومحمل بأعباء المنصب. وأشار الرئيس إلى أن هذا انعكس على آراء المحيطين به من مساعديه ومستشاريه الذين كانوا يسألونه بشكل مستمر عما إذا كان بخير.

وأوضح أوباما فى مذكراته أنه حاول الحفاظ على طقوسه بعيدا عن العمل مثل ممارسة التمارين الصباحية والعشاء مع عائلته والمشى فى المساء فى الحديقة الجنوبية.

وقال إنه فى الأشهر الأولى من رئاسته، كان يقرأ فصلا من كتاب Life of Pi لابنتيه ساشا وماليا قبل نومهما. وعندما حان وقت اختبار الكتاب القادم قررت ساشا أنها مثل أختها قد أصبحت كبيرة لكى يقرأى لها أحد. ويقول أنه أخفاى استيائه وذهب ليلعب البلياردو مع سام كاس مساعد الطاهى فى البيت الأبيض.

ينتظر باراك أوباما إصدار المجلد الأول من مذكراته التى تحمل عنوان "أرض الميعاد" والمتوقع أن تكون واحدة من الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2020.