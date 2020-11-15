أقباط قرية البرانقة ببنى سويف يعلقون لافتة "نرفض الإساءة للدين الإسلامى"

بنى سويف هانى فتحى

الدين لله والوطن للجميع، مبادرة تجلت فيها روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، حيث علق الأقباط من أهالى قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف لافتة فى شوارع القرية مدون عليها" أقباط قرية البرانقة يتضامنون مع إخوانهم المسلمين فى عدم الإساءة للدين الاسلامى ورسوله الكريم "

من جانبه قال جمال حسنى مهندس زراعى بالمعاش من أقباط قرية البرانقة لـ"اليوم السابع" نعيش داخل القرية مسلمين وأقباط دون تفرقة تجمعنا الأفراح والأحزان، نحضر أفراحهم ويحضرون أفراحنا"، مضيفا أننا كأقباط بالقرية نرفض الإساءة إلى الدين الإسلامى وإلى رسوله الكريم.

فيما قال أبنوب جمال أحد شباب أقباط القرية "تربينا مسلمين واقباط فى منازل واحدة وتعلمنا فى مدرسة واحدة، وأمارس كرة القدم مع أخوتى من المسلمين فى مركز الشباب، ودائما ما تجمعنا الافراح والأحزان فيما أثنى المسلمين من أهالى القرية على مبادرة الأقباط فى تعليق لافتة، حيث قوبلت اللافتة بترحيب شديد من قبل مسلمى القرية.