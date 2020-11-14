وزير الإعلام اليمني يحذر من عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية

وكالات

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى القيام بدورهم إزاء "عبث" جماعة"أنصار الله" (الحوثيين) بالمناهج التعليمية في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يواصلون العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من أطفالنا في مناطق سيطرتهم بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، والأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية".



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وحذر من "خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم".