اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمني يحذر من عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية

السبت، 14 نوفمبر 2020 06:00 ص
وزير الإعلام اليمني يحذر من عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية معمر الإرياني
وكالات

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دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى القيام بدورهم إزاء "عبث" جماعة"أنصار الله" (الحوثيين) بالمناهج التعليمية في مناطق سيطرتها.
 
وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يواصلون العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من أطفالنا في مناطق سيطرتهم بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، والأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية".
 
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اليمن
اليمن
وحذر من "خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم".
 
 
واعتبر وزير الإعلام اليمني، تلك الممارسات "تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي الحوثيين في مخططهم الانقلابي، وتنذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم".
 

 


اليمن

الحوثيين

ميلشيا الحوثى

التعليم فى اليمن

التعليم اليمنى

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