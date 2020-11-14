مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ معسكر اليوم الواحد لتعقيم نادى القرين

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور شباب المحافظة الواعى فى حماية المجتمع ورفع الوعى الصحى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل التصدى لجائحة كوفيد 19 وحرصهم الشديد على المشاركة فى تطهير المنشآت الخدمية والعامة ومراكز الشباب، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية الدور المجتمعى لمراكز الشباب من خلال تسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة منها في خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين بجانب قيام أعضاءها بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل مراكز الشباب، وأماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، فضلاً عن نشر الملصقات المختلفة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة .

ومن جانبه، أعلن وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة عن قيام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بتنفيذ معسكر اليوم الواحد لتطهير وتعقيم نادى القرين الرياضى، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم شملت الأسطح والطرقات والممرات وصالات الألعاب الرياضية الملحقة بالنادي وذلك حرصا علي صحه وسلامة الجميع.

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر للشباب المشاركين في حملة التطهير والتعقيم بنادي القرين الرياضي لإلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واتباعهم الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.