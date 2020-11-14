اليوم السابع
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باحثون من كولومبيا وبيرو

"مخلب القط" مستخلص عشبى يمنع تكاثر فيروس كورونا فى المختبر.. تعرف عليه

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:00 م
"مخلب القط" مستخلص عشبى يمنع تكاثر فيروس كورونا فى المختبر.. تعرف عليه أدوية عشبية لعلاج كورونا
كتبت إيناس البنا

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أظهر باحثون من كولومبيا وبيرو، أن عشبة Uncaria tomentosa  وموطنها أمريكا الجنوبية والمعروفة باسم "مخلب القط"  أظهرت نشاطًا مضادًا للفيروسات في المختبر ضد فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة التي نشرت على موقع " bioRxiv *" أن العشبة تثبط تكاثر فيروس كورونا، ويوضح الباحثين أنه تم استخدامها بالفعل على نطاق واسع كعامل تعديل مناعي، وأن الدراسات السابقة أظهرت أن المستخلص له مجموعة من التأثيرات على العديد من الفيروسات.

وأفاد الفريق، أن العشبة قللت من الحمل الفيروسي لكورونا في خط الخلايا بعد 48 ساعة فقط من العلاج، وذلك عند إجراءها في المختبر.

كتب الفريق: "استنادًا إلى نتائجنا ، يعتبر U. tomentosa عشبًا طبيًا واعدًا لمكافحة COVID-19، ولكن من الضروري الاستمرار في النماذج الحيوانية التي تتبعها التجارب السريرية للتحقق من صحة نتائجنا في سياق مرضى كورونا ".

عشبة مخلب القط
عشبة مخلب القط

 

لا تتوفر لقاحات أو مضادات فيروسات فعالة
 

منذ أن تم التعرف على SARS-CoV-2 لأول مرة في ووهان، الصين ، أواخر العام الماضي (2019) ، أصبح COVID-19 وباءً عالميًا ، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والاقتصاد حيث يستمر الفيروس في الانتشار بمعدل غير مسبوق .

على الرغم من أن بعض اللقاحات المرشحة يتم تقييمها في التجارب السريرية ، لا تتوفر حاليًا علاجات وقائية أو عوامل مضادة للفيروسات.

أدوية عشبية
أدوية عشبية لعلاج كورونا 

 

ومع ذلك ، "في الوقت الحاضر ، تدرك منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الطب التقليدي والتكميلي والبديل له العديد من الفوائد، وقد تم استكشاف العديد من المرشحين الذين لديهم تأثيرات محتملة مضادة للفيروسات من النباتات الطبية في المرحلة قبل السريرية" ، كما يقول الباحثون.

يقترح الفريق أن التقييم قبل السريري للمركبات الطبيعية التي قد تمنع كورونا يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف عقاقير جديدة مضادة للفيروسات وفهم أفضل لدورة الحياة الفيروسية، ويمكن أن تصبح الأدوية العشبية خيارًا واعدًا لمواجهة الوباء المستمر الناجم عن COVID19".

 

 


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