محافظ بورسعيد يتابع منظومة التصالح فى مخالفات البناء

بورسعيد - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل فى موقف التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وطالب اللواء عادل الغضبان باستمرار منظومة العمل التى ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، والتى أشاد بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووجه بتعميمها بباقى المحافظات فى إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وأشار إلى أنه يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التى تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدرًا أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد المبانى بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقى من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.