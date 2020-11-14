محافظ الغربية: وضع جميع المخالطين لـ محمد صلاح تحت الملاحظة

ماجد تمراز

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه بعد أن علم بإصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، أصدر توجيهات لمدير مديرية الصحة بالمحافظة للتوجه إلى القرية وحصر المخالطين له والذين كانوا متواجدين معه في فرح شقيقه وعددهم 58 حالة، وكان هناك 6 أشخاص منهم فقط هم من شعروا بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم فحصهم ظاهريا، وأنهم تحت الملاحظة والمتابعة الآن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "في حالة تطور الأعراض لدى أي شخص من المخالطين بمحمد صلاح سيتم عمل مسحة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، والأشخاص الستة ليسوا من أقاربه أو أسرته بل هم من أصدقائه، وأنصح كل المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية وفي حالة ظهور أي أعراض إصابة لابد من يقوم بعزل نفسه حتى لا يؤذي غيره".

وتابع: "أعداد إصابات فيروس كورونا داخل المحافظة ليست كبيرة أو مقلقة على الإطلاق".