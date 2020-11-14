محافظة بنى سويف تستقبل 112 ألفا و332 طلب تصالح بمخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألفا و332 طلبا، وذلك بعد أن تقدم اليوم 212 مواطنا بطلبات تصالح، مشيراً إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجارى.

ووجه محافظ بني سويف فى بيان له رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.