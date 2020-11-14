اليوم السابع
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السبت، 14 نوفمبر 2020 03:36 م
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مجلس مدينة رأس غارب يجرى قرعة علنية لـ144 بلوك بديل العشوائيات.. صور

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:35 م
مجلس مدينة رأس غارب يجرى قرعة علنية لـ144 بلوك بديل العشوائيات.. صور جانب من القرعة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرى مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، قرعة علنية لـ 144 وحدة سكنية " بلوك " بديل العشوائيات، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحده المحلية، بحضور اللواء أيهاب رأفت، رئيس المدينة.

 

وقال رئيس مدينة رأس غارب،  إنه حضر إجراء عملية القرعة عدد ممن وقع عليهم قرارات التخصيص (ملاك )، وهم من سكان منطقة العشش بالمدينة وهي من اكثر المناطق العشوائية بالمدينة، وسط حضور مجلس المدينة .

 

من جانب آخر كان كشف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن ما توصلت اليه الانشاءات بمجزر رأس غارب الجديد، حيث تم الانتهاء من الانشاءات المدنية بالمجزر بنسبة 97% على أن يتم افتتاحه فى أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أنتهت كذلك أعمال التنسيق الخارجي، والأعمال الاعتيادية من شبكة الاطفاء، وأحواض الترسيب والانارة الخارجية بمحيط المجزر ، وكذلك أعمال رصف مدخل المجزر، مؤكداً على أن الأعمال المدنية أنتهت بنسبة 97%

 

كما أكد رئيس مدينة رأس غارب، فى بيان له، أنه تم الإنتهاء من تركيب المعدات الالية للذبح بنسبة 75%، وسيتم إجراء تجارب التشغيل بعد الانتهاء من تركيب باقى معدات الذبح المختلفة .


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