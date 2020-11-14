لقطات من اشتعال النار فى خط أنابيب بترول شمال لبنان قبل إخمادها.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، لقطات مصورة للحظات اشتعال خط أنابيب البترول "كركوك - طرابلس" فى العبدة شمال لبنان والمتوقفة عن العمل، اليوم السبت، بعد إحداث ثقوب فيها من قبل مجهولين، حيث ظهر من خلال الفيديو اندلاع النيران وتغطية سماء المنطقة بسحابة دخان سوداء كثيف.

انفجار كبير في خط البترول في العبدة عكار و ارتفاع سحب الدخان الأسود من المكان pic.twitter.com/O06tAfo1IR — sonya ayoub (@NismaAyoub) November 14, 2020

وكانت فرق الإطفاء والدفاع المدنى اللبنانى تعاونها أجهزة الإطفاء المتخصصة التابعة للجيش اللبنانى، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم فى خط أنابيب النفط الذى يربط بين لبنان والعراق.





وكان حريق هائل اندلع صباح اليوم فى خط الأنابيب الذى يقع بمحافظة عكار (شمالى لبنان) والذى يحتوى على مادة النفط الخام للحفاظ على سلامة الخط، على الرغم من كونه مغلقا من الجانبين اللبنانى والعراقى منذ سنوات طويلة .

حرائق وانفجارات في خط البترول الذي يربط العراق بلبنان في منطقة العبدة pic.twitter.com/JyPGwmAij6 — wafaa kanso al ghouri من المماليك الشراكسة ✌️ (@lebfofa) November 14, 2020

وارتفعت ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود فى سماء منطقة (العبدة) بمحافظة عكار بصورة كبيرة جراء شدة الحريق، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والتى استخدمت مواد كيماوية مخصصة للسيطرة على الحرائق الناشئة عن المواد النفطية والملتهبة وإطفائها وتبريد خط الأنابيب.