فيتنام تستعد للإعصار فامكو وارتفاع عدد قتلى العاصفة في الفلبين إلى 53

تستعد فيتنام لوصول الإعصار فامكو إلى اليابسة في الساحل الأوسط للبلاد في ساعة مبكرة من صباح غد الأحد، بينما ارتفع عدد قتلى العاصفة في الفلبين إلى 53 قتيلا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية اليوم السبت إن من المتوقع أن يجتاح الإعصار فامكو منطقة من الساحل الفيتنامي تمتد بين إقليمي ها تين وكوانج نجاي مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك "هذا إعصار قوي للغاية"، داعيا الأقاليم الواقعة في المسار المتوقع لفامكو إلى الاستعداد لتأثيره.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة إدارة الكوارث الحكومية قولها إن الأقاليم تخطط لإجلاء 468 ألفا بنهاية اليوم السبت.

وتتعرض فيتنام للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب طول ساحلها. وستكون فامكو العاصفة الثالثة عشرة التي تضرب فيتنام هذا العام. ولقي أكثر من 160 شخصا حتفهم في كوارث طبيعية بسبب سلسلة من العواصف في البلد الواقع بمنطقة جنوب شرق آسيا منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وقال نجوين تي شوان تو رئيس جمعية الصليب الأحمر الفيتنامي "لم تكن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لما يربو على ثمانية ملايين شخص يعيشون في وسط فيتنام". وأضاف "كلما بدأوا في إعادة بناء حياتهم، تحل بهم عاصفة أخرى".

وفي الفلبين، سارع خفر السواحل ووكالات مكافحة الكوارث اليوم لإنقاذ الآلاف في مقاطعة شمالية بعد أن ضرب الإعصار الحادي والعشرين في الفلبين هذا العام جزيرة لوزون الرئيسية في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس.

وأسفر فامكو عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة 52 وفقد 22 في الفلبين، وفقا للشرطة والجيش في البلاد.