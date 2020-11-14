فصل التيار الكهربائى لأعمال الصيانة عن مناطق بالزرقا ودقهلة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت هندسات الإدارة العامة لهندسات كهرباء فارسكور والمدن التابعة لها بقطاع كهرباء دمياط عن تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات والأكشاك وخطوط الشبكات غدا الأحد 15 نوفمبر لإجراء أعمال صيانة بعدة مناطق، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق تبدأ من التاسعة صباحا لمدة حوالى 3 ساعات خط سيف الدين من محطة محولات الزرقا من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى : قرية سيف الدين،عزبة جلال، عزبة صادق الحلفاوى.

وكذلك فصل التيار الكهربائي لتركيب أعمدة الجهد المتوسط لتحسين الأداء لخط دقهلة من محطة محولات الزرقا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: قرية دقهلة.قرية كرم و رزوق،الأربعين، السرايا، التلامذة، عزبة الجامع.

فيما يتعلق بهندسة كهرباء الشعراء: فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط أولاد حمام من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا، علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :قرية أولاد حمام،الخليفية،الضهرة النجارين،السلامية

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة الكهرباء والطاقة وتعليمات المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و ضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة و تنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول و إعلام المشتركين .