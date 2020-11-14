غلق 6 مخابز بلدى 3 أشهر للتصرف فى الرصيد الاستراتيجى للدقيق بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 6 مخابز بلدية بمراكز أشمون وقويسنا وبركة السبع لمدة 3 أشهر لمخالفة الاشتراطات والتصرف فى الرصيد الاستراتيجى من الدقيق البلدى وعدم احتفاظ المدير المسئول عن المخبز بالميزان الحساس.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة عاطف الجمال حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجى من الدقيق البلدى و وجود عجز قدر بــ ( 38 ) شيكارة دقيق بمخبزين بناحية بوهه شطانوف ومنيل العروس بمركز أشمون وتمت الموافقة على غلقهم لمدة (3 ) أشهر، وكذا غلق مخبز بلدى بناحية منشأة جريس مركز أشمون لمدة ( شهر واحد ) لعدم الاحتفاظ بالميزان الحساس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وأضاف الجمال انه تم غلق ( 3) مخابز بلدية لمدة (3) شهور بناحية قويسنا وبركة السبع حيث تبين وجود عجز يقدر بــ ( 27) شيكارة من الرصيد الاستراتيجي للدقيق البلدى .

كما وافق محافظ المنوفية على غلق (2) مخبز سياحى بمركز منوف لمزاولة النشاط بدون ترخيص، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشى إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.