اليوم السابع
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روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح كورونا فى كوريا الجنوبية والهند

السبت، 14 نوفمبر 2020 09:00 م
روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح كورونا فى كوريا الجنوبية والهند لقاح فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أعلنت روسيا عن إنتاجها ملايين الجرعات من اللقاح الروسى ضد كورونا على أراضى دول أسيوية، حيث قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه سيقوم بفتح أسواق جديدة للقاح الروسي ضد كورونا، إذ أبرم اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإنتاج ملايين اللقاحات فيها، فيما أرسل عينات لاختباره إلى الهند.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" فقد أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة GL Rapha الكورية الجنوبية اتفاقاً لإنتاج أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في كوريا الجنوبية بشكل سنوى.

ووفقا لبيان نشره الصندوق الروسي من المقرر أن يتم بدء الإنتاج فى ديسمبر من هذا العام، على أن يجرى البدء فى تسليم اللقاح لأسواق التصدير فى يناير من العام المقبل، وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن نسبة فعالية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسى هى 92%.

كما أكدت وسائل إعلام وصول عينات من اللقاح الروسى ضد كورونا إلى الهند لإجراء التجارب، وقامت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس" بنشر صور لتفريغ اللقاحات من حاوية شحن.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح قريبا، ومن المخطط استكمال المرحلة الثالثة من الاختبارات بحلول مايو من العام المقبل.

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى دول أخرى وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتبدأ في إنتاج لقاح ضد كورونا.


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