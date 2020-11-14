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رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:23 م
رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية تسليم 100 سيدة بالقصير بطاقة الرقم القومي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سلم اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، 100 بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية، اليوم السبت، بقاعة الوحدة المحلية، وذلك فى إطار بدء المرحلة الأولى من مبادرة " بطاقتك حقوقك" التى تبناها المجلس القومى للمرأة للوقوف بجانب الفتيات والسيدات، بحضور سكرتير المدينة وممثلى المجلس القومى للمرأة بالقصير وبعض من الرئدات الريفيات وممثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة. 

وحرص رئيس مدينة القصير على المشاركة في المبادرة لايمانه بتجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع وضرورة ضمان حصولها على كافة حقوقها فى الرعاية الصحية او الاجتماعية او السياسية، مشيراً إلى أن الدولة تبنت قضايا متعددة للحفاظ على حقوق المرأة. 
 
وقال رئيس مدينة القصير إن المرأة شريك الرجل في مسيرة التنمية وبناء الأسرة، ولها دور أساسى كبير في تربية النشء، ولابد أن نحفزها ونقف بجوارها ولا ننسى أبدا جهودها في بناء المجتمع. 
 
وأكد ممثلى المجلس القومى للمرأة بمدينة القصير، أنه جارى استخراج 150 بطاقة أخرى لبعض السيدات، وسوف يتم تسليمهم البطاقات بالمجان ، حين الانتهاء من الإجراءات.
 
وكان وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر شملت ضرورة تنفيذ خطة الدولة فى القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة فى كافة الخدمات والتمكين فى الوظائف القيادية بمختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية.
 
يذكر أن مبادرة بطاقتك حقوقك تأتى فى إطار التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة وقضايا المرأة المصرية.
 
 

 


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مبادرة بطاقتك حقوقك

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