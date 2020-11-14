حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن أعمال إنشاء نفق بطريق الواحات

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن منطقة الأعمال الناتجة عن غلق كلى لطريق الواحات لمنع الزحام المرورى للمركبات، وذلك فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار على أن يستمر الغلق لمدة (6) أشهر.

وقال مصدر أمنى، إن الغلق الكلى لطريق الواحات بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أنه تم إجراء تحويلة مرورية أمام القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينا، والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م (بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.