اليوم السابع
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حبس 3 متهمين وضبط وإحضار الرابع بتهمة خطف مواطن فى الإسماعيلية

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:18 م
حبس 3 متهمين وضبط وإحضار الرابع بتهمة خطف مواطن فى الإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم – السيد فلاح

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قررت نيابة الاسماعيلية حبس 3 متهمين على ذمة التحقيق وضبط واحضار المتهم الرابع ، ووجهت لهم النيابة العامة تهم الخطف والاكراه على التوقيع بالاضافة الى تهم أخرى.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية مفاده بورود بلاغ  الى العقيد محمود عزازى مأمور مركز الاسماعيلية من اسرة المجنى عليه "م.س" 25 عام مقيم الضبعية دائرة المركز يتهمون 4 أشخاص بخطف ابنهم واجباره على التوقيع على ايصالات أمانه وتصويره عاريا بعد تجريده من ملابسه ونشر صوره وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعى نشرت فيديو لشاب مكبل الايدى والارجل ويظهر فى الفيديو اشخاص يجبرونه على التوقيع على ايصالات امانة وعقب ذلك قاموا بالتعدى عليه بالضرب وهناك فيديو اخر يظهر المجنى عليه وهو مجرد تماما من ملابسه.

واتهمت اسرة المجنى عليه كلا من "م.م.ع" و"ع.ع.ا"و"م.ع" و"ص.ع.ا" بالتعدى على نجلهم وتقييده بالحبال واجاره واكراهه على التوقيع ايصالات امانة والتعدى عليه بالضرب وهتك عرضه وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

تمكنت مباحث مركز الاسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس المباحث ومعاونيه من القبض على 3 متهمين منهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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