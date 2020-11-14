جو بايدن يوجه رسالة إلى الهندوس والبوذيين في عيد الأنوار

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الهندوس والبوذيين وغيرهم بمناسبة احتفالات عيد الأنوار، مهنئا إياهم بقدوم هذه المناسبة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"إلى ملايين الهندوس والجاين والسيخ والبوذيين الذين يحتفلون بعيد الأنوار، أنا وزوجتي الدكتورة جيل بايدن نرسل لكم أطيب تمنياتنا بعيد الأنوار.. أتمنى أن يكون عامكم الجديد مليئًا بالأمل والسعادة والازدهار.. #HappyDiwali ".



جو بايدن عبر تويتر

وفي عيد الأنوار يحتفل الملايين من الهندوس والبوذيين وغيرهم بعيد الأنوار "ديوالي"، وفيه توقد الشموع في الشمعدان، حيث يعتقد الهندوس أن الإله رام ولد وحيث سيعود بعد أعوام في المنفى، حسب اعتقادهم.

وفي هذه المناسبة، يشعل الآلاف المصابيح، فعلى سبيل المثال، حافظت مدينة أيوديا شمال الهند على رقمها القياسي في موسوعة جينيس العالمية للعام الثاني على التوالي بإضاءة 584572 مصباحا زيتيا والحفاظ عليها منيرة على الأقل لمدة 45 دقيقة ضمن الاحتفال بعيد الأنوار "ديوالي". كما أشعل الآلاف المصابيح على ضفاف نهر ساريو، وفي منازلهم بينما حل الغسق في أيوديا.

وخلال عيد الأنوار، يتوافد الهنود على أسواق نيودلهي للتسوق من أجل المشاركة في فعاليات مهرجان "ديوالي"، ورغم تفشي جائحة فيروس كورونا هذا العام إلا أن المبيعات زادت الضعف بسبب هذه المناسبة التي تعد من أبرز المناسبات الدينية لديهم.