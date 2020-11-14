اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جهاز الأمن القومي الأرمني يعلن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الحكومة

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:21 م
جهاز الأمن القومي الأرمني يعلن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الحكومة الشرطة الأرمينية -أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز الأمن القومي الأرمني مساء اليوم السبت، إحباط محاولة لاغتيال رئيس وزراء البلاد نيكول باشيناين.
 
وأكد جهاز الأمن القومي الأرمني - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - احتجاز رئيسه السابق وزعيم حزب "الوطن"، أرتور فانيتسيان، وقائد مجموعة المقاتلين المتطوعين "أشوت يركات" في قره باغ، أشوت ميناسيان، وعدد من السياسيين والآخرين.
 
وقال إن ميناسيان - وهو معارض للحكومة ورافضة لسياساتها الخارجية والداخلية - جمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية إلى مدينة سيسيان في أرمينيا.
 
وأوضح جهاز الأمن أن ميناسيان تآمر مع عدد من السياسيين المعارضين، بينهم فانيتسيان، بهدف قتل رئيس الوزراء وتغيير السلطة في أرمينيا. 
 
وفي وقت سابق من السبت أوقفت السلطات الأرمنية فانيتسيان بتهمة محاولة اغتصاب السلطة والتحضير لاغتيال رئيس الوزراء، حسبما قال فريق دفاعه.
 
وتشهد أرمينيا - خلال الأيام الأخيرة - اضطرابات واحتجاجات تطالب باستقالة باشينيان ردا على توقيعه يوم 9 نوفمبر البيان المشترك مع الرئيسين الأذربيجاني، إلهام علييف، والروسي، فلاديمير بوتين، حول وقف الأعمال القتالية في قره باغ.

جهاز الأمن القومي الأرمني

اغتيال رئيس الحكومة

محاولة اغتيال

ارمينيا

اذربيجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أرمينيا تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 06:01 م

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها فى معارك كاراباخ

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:54 م

صور العالم هذا المساء.. إعصار "فامكو" يقتل ويشرد المئات ويغرق آلاف المنازل في الفلبين.. القوات الروسية تصل "قره باغ" لتنفيذ وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان..طلاب هولنديون يصنعون سيارة كهربائية من النفايات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 10:00 م

روسيا تناقش أرمينيا وأذربيجان بشأن وجود الأمم المتحدة فى ناجورنو قرة باغ

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:48 م

أردوغان بلطجى فاشل من ليبيا إلى أرمينيا.. حاول نهب نفط ليبيا ودعم داعش بسوريا مقابل الحصول عليه..قادته أطماعه فى نفط القوقاز لمساندة أذربيجان.. محاولاته لنهب غاز المتوسط خابت.. وبلاده تعانى جراء سياساته الفاشلة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة