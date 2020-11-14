تنفيذ 90 حقلا إرشاديا لمحصولى القمح والشعير بمركز الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، 90 حقلًا إرشاديًا لمحصولي القمح والشعير في مركز الداخلة وقراه، وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في بيان صحفي، إنه جرى تنفيذ 40 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح بقرى القصر وذلك لأصناف " جميزة – مصر 1 – سدس 12"، وهي تقاوي عالية الإنتاج، كما جرى تنفيذ حقلين إرشاديين لمحصول الفول البلدي في قريتي "بدخلو" و"غرب الموهوب".

وأضاف مجد، أنه جرى تنفيذ 50 حقلًا إرشاديًا لمحصول الشعير بقرى القصر والقرى التوابع لها، حيث تنفذ الحقول الإرشادية بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة والصحيحة لزراعة المحصول بما يحقق أعلى إنتاجية من معاملات زراعية وعميات الخدمة والتسميد توقيتات الري المناسبة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، اختيار الحقول الإرشادية لمحصول القمح بقرية الخرطوم بمركز الخارجة، وذلك في إطار اختيار المناطق المختلفة التي تصلح لزراعة حقول إرشادية بها تحت إشراف البحوث الزراعية، والتي بدورها توفر التقاوي والمتابعة لضمان زراعة أفضل الأصناف الجيدة من القمح والتي تحقق عوائد اقتصادية وكمية مرتفعة من القمح وتتناسب مع طبيعة وجودة التربة.

وقال جميل، إن اختيار الحقول يجري من خلال الأساتذة والباحثين بقسم القمح بمحطة البحوث الزراعية بالخارجة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة، إن تكون الحقول الإرشادية قريبة من الطرق الرئيسية، وأن يكون الموقع جيد ويتميز بسهولة الوصول إليه من قبل المزارعين والمرشدين والباحثين الزراعيين.

وأضاف: يكون لها مصدر ري دائم ومستمر، وأن يكون المزارع على استجابة كبيرة من التوصيات الفنية التي يوصي بها للمحصول وتنفيذ إرشادات الباحثين ومهندسي الإرشاد، وأن يكون المزارع قابل لتطبيق التوصيات الفنية للزراعات النظيفة التي لا تعتمد على التسميد الأزوتي سواء يوريا أو نترات، وأن يوجد أكبر عدد من مزارعي نفس المحصول بنفس المنطقة.