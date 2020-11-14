باحث سياسى: نتائج الانتخابات الأمريكية جاءت بشكل احتجاجى على الحالة الترامبية

كتب عامر مصطفى

قال مصطفى سالم، الباحث السياسى، إن نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جاءت بشكل احتجاجى على "الحالة الترامبية" خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا انعكس تماما في نسبة التصويت غير المسبوقة لعدد الناخبين.



وأضاف مصطفى سالم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن عدد الأصوات التي حصل عليها بايدن سنجدها مطابقة لانتخابات 2016، لافتاً إلى أن هناك تفاوتا بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجال السياسة الخارجية، أما المصالح الأمريكية شبه ثابتة، إلا أن الوضع في الشرق الأوسط مختلف.

وأوضح الباحث السياسي، أن أمريكا دولة مؤسسات وأن عملية صنع القرار عملية معقدة ومركبة، وأعتقد أن جو بايدن أصبح خبيرا بتلك المؤسسات، خاصة أن يمارس السياسة الأمريكية منذ 50 عاما، لافتاً إلى أن بايدن ليس له مواقف ثابتة فيما يخص ملف الإسلام السياسي.



وأشار إلى أن العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة علاقات ممتدة، ولكنها ليست مركز العلاقات، فالعلاقات المصرية الأمريكية لها أبعاد كثيرة، وهناك مجالا للتفاوت والاختلاف فى وجهات النظر، وأنه لا يمكن الحكم على بايدن إلا بعد اختيار إدارته، حيث إن الخطابات الأولية مجرد محاولات لاستقطاب أكبر عدد من المصوتين.