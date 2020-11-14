اليوم السابع
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اليمن تقدم التعازى فى وفاة رئيس وزراء البحرين الراحل

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:24 م
اليمن تقدم التعازى فى وفاة رئيس وزراء البحرين الراحل اليمن تقدم التعازى فى وفاة رئيس وزراء البحرين الراحل
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحرينى، الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حسبما جاء بصحيفة الأيام البحرينية.

حضر اللقاء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء واحفاد رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية.

وقد أعرب نائب رئيس الوزراء البحرينى عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس الجمهورية اليمنية على مشاعره النبيلة في هذا المصاب، داعيًا الله أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان تولى الأمير خليفة يوم الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الابن الثانى لحاكم البحرين الأسبق المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعم الملك الحالى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولد فى يوم الأحد الموافق الـ24 من شهر نوفمبر عام 1935، وتولى رئاسة وزراء مملكة البحرين منذ استقلالها فى عام 1971.

 


خليفة بن سلمان آل خليفة

سلمان آل خليفة

حمد بن خليفة

الشيخ خليفة بن سلمان

الشيخ خليفة

البحرين

سلمان بن حمد آل خليفة

حمد آل خليفة

خليفه بن سلمان

عيسى بن سلمان بن حمد

عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك البحرين

حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء البحرين

رئيس الوزراء البحريني

مملكة البحرين

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

سفارة البحرين بالقاهرة

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