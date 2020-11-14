النيابة تطلب التحريات حول واقعة ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالسلام

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة السلام، إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة مدينة السلام.

وكانت النيابة أمرت بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة مدينة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيق، حيث تم ضبطهم عقب ارتكابهم 11 واقعة سرقة دراجات نارية، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيام عاطل، مالك جراج "له ملعومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى بمكان إخفائها داخل جراج ملك المتهم الثانى.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 3 جرائم سرقة دراجات نارية، بأسلوب "توصيل الأسلاك، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.