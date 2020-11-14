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العراق يسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:59 م
العراق يسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
إبراهيم حسان

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أعلن العراق تسجيل 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وسجلت دائرة صحة محافظة ديالى العراقية، اليوم السبت، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و139 حالة شفاء، وأوضح مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الإصابات سجلت من خلال الفحص المختبرى ل 726 مسحة، وكانت بينها 8 لكوادر طبية وصحية، إضافة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ضمن الموقف الوبائى للمحافظة؛ ليكون إجمالى حالات الشفاء 15 ألفا و342 حالة، بنسبة 93% من مجمل الإصابات المؤكدة البالغة 16 ألفا و467 إصابة.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليكون إجمالى الوفيات 255 حالة وفاة.


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